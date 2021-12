Présence d'Omicron au Sénégal : Diouf Sarr recadre (sévèrement) l’Institut Pasteur et l’Iressef

Selon le quotidien Source A, le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas du tout apprécié la sortie de l'Institut Pasteur et de l'Iressef annonçant la présence du variant Omicron au Sénégal.



Une annonce qui a provoqué la colère du ministre de la Santé qui a fini de recadrer les deux instituts, lesquels au nom d'une rude concurrence, se sont précipités à annoncer la mauvaise nouvelle aux Sénégalais.



Les autorités sanitaires les ont rappelés à l’ordre, exigeant qu’ils respectent la stratégie de communication. Sermonnés, les deux laboratoires ont promis de ne plus agir en solo.



Le journal précise que cette sortie a installé le désordre dans un pays qui dispose d'une Direction générale de la Santé dotée d'une Division de la Surveillance des maladies.