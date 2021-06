Prévention des maladies non-transmissibles : L’astuce du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr

Abdoulaye Diouf Sarr, module de formation sur les Mnt

C’est la nouvelle trouvaille du ministère de la Santé et de l’Action sociale : intégrer la prévention des maladies non-transmissibles et leurs facteurs de risque dans les modules de formation destinés aux enseignants de l’école élémentaire.





Ainsi, Abdoulaye Diouf Sarr a procédé au lancement de ce programme, ce jeudi 10 juin, à l’école El Hadj Baïtyr Samb de Ngor avec son collègue de l’Education nationale.





D’emblée, il a fait savoir que les maladies non-transmissibles, selon l’Organisation mondiale de la Santé dans le rapport «Atlas 2020», sont responsables de 71 % des décès dans le monde et de 42 % des décès au Sénégal. «Dès lors, elles entraînent des pertes économiques importantes du fait de leurs soins coûteux, mais aussi de la baisse de la productivité qu’elles peuvent engendrer».





«En effet, le diabète, l’hypertension artérielle, les cancers, les affections respiratoires chroniques ne sont plus l’apanage des pays riches, car 80 % des nouveaux cas de maladies non-transmissibles surviennent dans les pays en développement», souligne le ministre de la Santé.





«Ces élèves aideront à faire manger moins gras, moins salé, moins sucré ; à éviter le tabagisme, à faire pratiquer régulièrement l’activité physique...»





Il avance qu’au cours de l’enfance et de l’adolescence, les enfants sont exposés à ces facteurs de risque qui favorisent l’apparition de maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires chroniques.





C’est ainsi que, renseigne-t-il, pour atteindre à moindre coût une partie de la population, en l’occurrence les élèves, les enseignants et les parents d’élèves, le milieu scolaire représente un canal privilégié. De plus, de par sa mission éducative, l’école à un rôle central dans la promotion de la santé des enfants et des adolescents.





Selon lui, il est donc important de faire adopter le comportement sain à cette cible et de faire d’elle un relais auprès des populations. Ces élèves, en adoptant les comportements édictés, aideront dans la communauté à faire manger moins gras, moins salé, moins sucré ; à éviter le tabagisme, à faire pratiquer régulièrement l’activité physique, entre autres.









Abdoulaye Diouf Sarr de faire remarquer que les maladies non-transmissibles majeures ont comme dénominateur commun les 5 facteurs de risque suivants : la sédentarité, l’usage nocif d’alcool, la mauvaise alimentation, le tabagisme et la pollution atmosphérique qui sont essentiellement modifiables.





«La prévention et le contrôle de ces maladies non-transmissibles sont gage de développement durable»





Pour éviter la survenue de ces maladies, il est important d’adopter de comportements sains. «Cette lutte contre ces facteurs de risque requiert des interventions harmonisées et coordonnées dans le cadre de la multisectorialité. C’est dans ce cadre que le ministère de la Santé et de l’Action sociale a travaillé avec le ministère de l’Education nationale afin d’intégrer les maladies non-transmissibles et leurs facteurs de risque dans les enseignements destinés aux élèves de l’école élémentaire», a-t-il expliqué.