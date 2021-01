Prise en charge à domicile de Covid-19 : La Direction de la lutte contre la maladie signale 11 mille cas guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale compte sur la prise en charge à domicile (PECADOM) pour soulager le système sanitaire face à la seconde vague de Covid-19.Selon le Directeur de la lutte contre la maladie (DLM), Docteur Babacar Gueye, cette stratégie de riposte édictée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a porté ses fruits au Sénégal lors de la première vague de coronavirus.« Depuis la mise en œuvre de la prise en charge à domicile, nous avons suivi et guéri 11 mille patients. Actuellement, sur les 3288 malades en cours de traitement, 2960 sont suivis à domicile.Aujourd’hui, il est plus que jamais important de renforcer cette stratégie dans le cadre de la 2ème vague », a-t-il soutenu, ce dimanche, à la suite du point journalier sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.Toutefois, Dr Guèye indique que la décision de la prise en charge à domicile devrait être prise par les médecins et non par le patient.« La démarche est la suivante dès qu’un patient est testé positif à la Covod-19, une notification est faite au district sanitaire de sa zone de responsabilité. L’équipe dudit district procède à une évaluation initiale qui permet sur le plan clinique d’apprécier l’état du patient.C’est-à-dire de vérifier si ce patient présente des facteurs de vulnérabilité », a-t-il précisé. Le Directeur de la lutte contre la maladie a ainsi déclaré que « si le patient ne répond pas aux critères, il est transféré au niveau des Centres de traitement des épidémies (CTE).Avant d’ajouter : « On procède également à évaluation de l’environnement qui devrait nous permettre de voir si au domicile du patient, il y a la possibilité du respect des mesures barrières par le malade et son entourage.Après cette évaluation, si le patient répond aux critères de PECADOM, un suivi est établi par le district à travers des téléconsultations et une équipe mobile de prise en charge ».Dans le cadre du suivi à domicile, le spécialiste a renseigné qu’il faudra impérativement guetter la survenue de signes de gravité et en informer les responsables du suivi au niveau district ou appeler le 1515 ou au 800 00 50 50.