Prise en charge de la tuberculose : 01 malade sur 03 n’a pas accès aux soins

Prise en charge de la tuberculose

Au Sénégal, la tuberculose reste caractérisée par une incidence de 118 nouveaux cas et rechutes pour 100 000 habitants. Sa mortalité est estimée à 17 décès pour 100 000 habitants. « Il ressort de l’analyse de ces données qu’environ 33% des cas de tuberculose estimés au Sénégal n’ont pas été reçus dans les structures de santé (soit 1 malade sur 3) », selon la ministre de la santé et de l’action sociale. Marie Khemesse Ngom Ndiaye a tenu ces propos pendant la cérémonie d’ouverture de la réunion consultative des experts de l’Observatoire du SIDA en Afrique qui s’est tenue à Dakar ce mardi 14 juin 2022.