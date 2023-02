Prise en charge des Valvulopathie : Le Sénégal refusent de rater le train à grande vitesse de la technologie cardiaque

La société sénégalaise de cardiologie(SOSECAR) a tenu son quatrième congrès ce jeudi à Dakar. Lancé depuis 4 ans, le concept dénommé cardiotech traite de la technologie à utiliser pour soigner les patients atteintes de maladies cardiovasculaires. En effet, le professeur Abdoul Kane, président de la SOSECAR, explique que l'Afrique subsaharienne a un retard dans le domaine de la cardiologie. Pourtant la discipline connaît le plus grand nombre de progrès technologiques. « C'est donc important d'avoir ce programme annuel qui permet de revisiter tous les progrès technologiques dans un des domaines précis de la cardiologie ». D’ailleurs, le thème du congrès de cette année est axé sur « une meilleure prise en charge des valvulopathies »





C’est quoi la valvulopathie ?





Les valvulopathies sont des affections des valves cardiaques, ces membranes situées à l’intérieur du cœur et qui séparent les différentes cavités cardiaques. Ces valves s’ouvrent et se ferment tout au long du cycle cardiaque et contrôlent notamment les flux sanguins pour assurer une oxygénation correcte de tous les organes du corps humain. Une atteinte valvulaire constitue ainsi un frein majeur au fonctionnement correct du cœur causant une lourde morbi-mortalité à tous les âges. Il existe actuellement des outils technologiques de plus en plus innovants permettant un diagnostic précoce et précis d’une part, et d’autre part, des possibilités thérapeutiques très efficaces. Sur les causes de ces pathologies, le professeur Kane soutient qu’en Afrique nous avons les causes habituelles des maladies des valves. Il y a le rhumatisme articulaire aigu qui part d'une angine de gorge notamment des enfants qui est négligée. « A partir de ce moment, on peut avoir une destruction des valves ».





La prise en charge chirurgicale est très coûteuse. Le coût de la prise en charge des chirurgies cardiaques oscillent entre 1,5 million F CFA à 3 millions F CFA au bas mot. « Beaucoup de progrès ont été notés dans la prévention d'abord, ensuite dans le traitement mais aussi dans la prise de médicaments. Il y a ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle. On peut sans opérer quelqu'un, soigner ses valves. Malheureusement, cette technologie n'est pas suffisamment développée en Afrique subsaharienne » se désole le professeur Kane. Il ajoute que: « la chirurgie qui a été pendant longtemps l'ultime recours s'est beaucoup développée. Cette rencontre ramène des experts de haut niveau des Amériques du nord comme du sud de l'Europe de l'Afrique subsaharienne et le Maghreb qui a la particularité de partager avec nous ces maladies mais qui a eu la chance de développer ces technologies ».





Ces innovations technologiques qu’il faut adapter chez-nous…