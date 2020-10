Prise en charge du cancer du sein : Comment la Lisca intervient pour le traitement du cancer au Sénégal

le combat de la Lisca

La Ligue Sénégalaise contre le cancer (LISCA) fait de grandes démarches pour la prise en charge des malades du cancer du sein et du col d'utérus. Selon le Docteur Fatma Guenoune, présidente de LISCA, la gratuité de la chimiothérapie des cancers gynécologiques, depuis le mois d’octobre 2019, n'a pas servi à grand chose. Car, soutient-elle dans les colonnes du journal le Soleil, la Lisca est obligée d'intervenir avec une subvention à hauteur de 500 000 F Cfa par cas.





Elle demande à l’Etat de prendre en charge gratuitement le traitement des malades du cancer. Et, la Lisca va s’occuper des recherches et de la construction des hôpitaux partout dans le pays ajoute-t-elle.