Professeur Mamadou Diop : « Avec un programme national, le Sénégal peut venir à bout du cancer du col »

Le professeur Mamadou Diop affirme que le cancer du col est une maladie qui est à notre portée. On peut faire reculer ce cancer, en mettant en place un programme national, en organisant des dépistages pour y arriver.





« Nous avons les compétences et cela ne demande pas beaucoup d’investissements », explique le Pr. Diop. Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement des activités d'Octobre Rose par la Ligue sénégalaise contre le cancer.





Selon le spécialiste, le col de l’utérus, ce n’est pas comme le sein où l'on n’a pas les yeux pour voir la glande mammaire, il faut une mammographie. Le pré-cancer, on ne peut pas le détecter ; il faut le détecter avant les lésions cancéreuses, alors que pour le col de l’utérus visible, on peut voir les lésions précancéreuses pendant 10-15 ans. « L’OMS disait que si toutes les femmes du monde se faisaient voir au moins une fois dans leur vie, on réduirait de 40 % la mortalité du cancer du col de l’utérus ».