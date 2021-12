Professeur Moussa Seydi : «C’est faux de dire que la vaccination ne prévient pas le variant Omicron»

Pr Moussa Seydi, sur la prévention de Omicron

Le chef de service des maladies infectieuses au centre hospitalier universitaire de Fann, a indiqué qu’actuellement, au niveau du CTE, il y a qu’une seule malade de Covid-19 de 45 ans avec comorbidité (rhumatisme et problème cardiaque) qui est internée. Le professeur Moussa Seydi s'est exprimé pendant la cérémonie de bilan de l'année 2021 du ministère de la Santé et de l'action sociale. « Il ne faut pas paniquer car ce sont les cas graves et les décès qui doivent inquiéter », dit-il.