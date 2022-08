Profession vétérinaire : La Fao veut une large implication des femmes

Au Sénégal, la profession de vétérinaire est timidement occupée par les femmes. Depuis sa création, l’École inter-États des sciences et médecine vétérinaires n'a enregistré que 78 femmes sur 465. L'école déclare enregistrer 43 % de filles contre 57 % de garçons en formation, en 2022.



Ainsi, les femmes s'intéressent davantage à ce métier. La Fao a d’ailleurs outillé les femmes vétérinaires sur la résistance anti-microbienne, la biosécurité et la biosûreté.



En effet, la FAO met beaucoup l'accent sur l'aspect genre. En ce sens, Bintia Stephen Tchicaya, Fonctionnaire principale chargée de politiques au Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest, a invité les femmes à s'intéresser à ce métier.





''Les femmes vétérinaires qui seront formées seront le relais auprès des petites productrices, des petits éleveurs, pour pouvoir leur transmettre les connaissances qu'il faut pour la gestion de leur cheptel.