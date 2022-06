Projet de loi portant sur l’accès aux médicaments,…: Les cliniques privées en colère contre le ministère du Commerce

Les cliniques privées en coléres

Le secteur de la santé est en crise au Sénégal. Laquelle s’est accentuée avec la pandémie de la Covid-19. Les cliniques privées ont été touchées. «Au moment où les cliniques privées se relèvent péniblement d’une crise qui a frappé tous les secteurs, le Ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (PME) initie un contrôle approximatif en se basant sur des dispositions règlementaires et tarifs datant de 1983, soit il y a près de 40 ans. Discriminatoires et iniques (arrêté interministériel du 23 février 1983). Ainsi la mission a lourdement sanctionné les premières cliniques contrôlées en avançant des arguments contestables », informe le collectif de la Médecine privée «Touche pas à ma clinique».





Selon eux, un projet de loi relatif à l’accès et à la dispensation des médicaments et autres produits de santé, très contraignant pour les cliniques et leurs patients serait à l’étude. «Nous comprenons parfaitement qu’un secteur aussi sensible que le nôtre soit régulé et surveillé, mais nous estimons que ces initiatives du Ministère du Commerce sont inopportunes et vont à coup sûr déstabiliser le secteur privé de la santé déjà fort éprouvé. Les patients seraient les premières victimes de ces désordres et une réelle menace pèserait sur les emplois».





En outre, fait-on savoir, l’Association des cliniques privées du Sénégal (ACPS) a saisi le ministère de la Santé et de l’Action sociale par courrier, l’informant de cette situation inédite, « mais n’a reçu aucune réponse jusque-là ». «Le mercredi 22 juin nous avons tenu une réunion avec la Direction du Commerce Intérieur sans pouvoir trouver un terrain d’entente. Face à cette situation qui pourrait impacter négativement le coût et la qualité des soins de santé au Sénégal et qui serait contre-productive par rapport aux objectifs de l’Etat de relever le plateau technique médical sénégalais, l’Association des Cliniques Privées du Sénégal marque son désaccord par rapport aux actions engagées par le Ministère du Commerce », signale-t-elle.