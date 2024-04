Projet de relance de l’industrie pharmaceutique : Une mission de l’ONUDI s’est présentée au ministère de la santé

L’Unité de livraison pharmaceutique du Ministère de la Santé et de l’Action sociale(DU) s’est entretenue avec une mission de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNUDI) dans ses locaux.





L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur «les différents aspects liés au plan de relance de l’industrie pharmaceutique», informe le ministère de la santé et de l’action sociale.





Le projet est financé par la GIZ ayant pour objectif de renforcer les capacités des entreprises manufacturières sénégalaises, y compris les fabricants pharmaceutiques locaux et l'Institut Pasteur de Dakar, pour la production des médicaments essentiels et des vaccins de qualité, la réduction de la dépendance aux importations et l’amélioration de l'accès de la population régionale aux produits pharmaceutiques.





Selon le ministère de la santé, la DU et l’ONUDI ont fait le point sur l'état actuel de l'écosystème pharmaceutique au Sénégal et dans la région, sur les capacités de fabrication et de distribution des vaccins et autres produits pharmaceutiques.