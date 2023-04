Promotion de la Santé de la reproduction : La mobilisation d'un milliard de jeunes pour assumer leur choix et faire entendre leur voix

Une nouvelle génération de leaders pour la santé reproductive est en gestation en Afrique, un mouvement mondial nommé Billi Now Now ! par et pour un milliard de jeunes gens BRAVES (les Billis) en charge de leurs corps, de leurs cultures et de leur destin. Des Jeunes Braves qui sont connectés à la musique, à la mode et aux cultures de leur temps pour mettre en avant l'urgence de la question de la santé comme priorité de développement socio-économique au sein de cette couche vulnérable.





Dans le cadre de ce programme pour la santé et les droits des jeunes, deux productions musicales, de deux artistes burkinabés talentueux sont mises au service de la sensibilisation, et de l'incitation des jeunes à défendre leurs droits et leur santé reproductive. « Ecoutez les rythmes, dansez au rythme, vivez les mots. Deux nouveaux pistes musicales avec les artistes #BilliNowNow Black5 et DeduOne. Droit sur la Piste! est une collaboration panafricaine de créatifs faisant de la musique pour l'esprit et l'âme, et qui racontent de manière créative des histoires réelles et pertinentes par le biais de pièces de théâtre. Droit sur la Piste! Musiques et bientôt une série radiophonique encouragent les jeunes et leurs alliés à réfléchir, à entamer des conversations et à agir pour faire progresser la santé et les droits sexuels et génésiques des jeunes (SDSR). Produit par CMFD Productions pour Billi Now Now! en vue d’une distribution en Afrique de l'Ouest francophone, Sigauque Project, Black 5 et Dedu One sont la force motrice créative de deux nouveaux singles du Droit sur la Piste! »





Cette piste énergique combine des rythmes d'abadan ivoiriens d'inspiration traditionnelle avec des voix de rap modernes et percutantes de Black 5 - “pensez positif, soyez informé, soyez audacieux”. Visé le sommet, un afro-fusion animé porté par les rythmes du coupé-décalé Burkinabé, une émanation des rythmes seben congolais, les fans de soukous vont adorer cette chanson. Écoutez la voix inspirante de Dedu One - “soyez courageux, fais-toi entendre, visez le sommet!”....comme,





Les jeunes musiciens qui choisissent de fusionner leurs passions créatives avec l'activisme sont une puissante force de changement. « La musique, c'est mon univers, ma vie, mon inspiration », confie Konaté Abdoul Razack, alias Black 5. « Assumez, c'est d'abord s'accepter soit même, faire un choix, prendre ta décision, et assumer ce qui en découle. J'espère que cette chanson incitera les jeunes à s'informer, à ne pas s'asseoir mais à participer, à être actifs de la manière qu'ils choisissent »







Maintenant, il est temps pour les jeunes de prendre en main leurs choix et de faire entendre leur voix. « Visé Le Sommet parle de la vision et de l'avenir des jeunes. Il s'agit de prendre en main sa vie, ses décisions et sa santé sexuelle, et de conseiller aux autorités d'accompagner les jeunes à le faire pour un avenir meilleur », explique Dédougou Dembele alias Dedu One. « Les jeunes peuvent utiliser leur voix et leur potentiel à travers l'écriture, la musique, le design, de bien des façons. ». Daniel Walter, innovateur créatif du projet Sigauque et directeur de CMFD Productions, produit de la musique pour le changement social à travers l'Afrique depuis plus de 20 ans. « Nous avons tous été inspirés par la musique. La musique peut changer les gens, elle a changé et inspiré des générations à travers l'histoire », dit-il. «Les jeunes aiment la musique, et ce sont de grandes pistes, afro-fusion unique de traditionnel et de moderne avec deux jeunes artistes talentueux. » Une chose est sûre, lorsque les jeunes mettent leur énergie créative à changer les mentalités, ils peuvent changer le monde.