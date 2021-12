Propagation variant Omicron : «Comment la vaccination a changé la donne», Pr. Mamadou Diarra Bèye

«Le maître-mot qui revient dans la lutte contre la Covid-19, c’est la vaccination. Si l’on compare la première, la deuxième et la troisième vague, c'est la vaccination qui a changé la donne», selon le professeur Mamadou Diarra Bèye, Directeur général du Samu.





«Il faut qu’au Sénégal, qu’on se rue vers la vaccination, surtout pour ceux qui n’étaient pas encore vaccinés. Et ceux qui l’ont été, il faut impérativement que la troisième dose soit administrée. Il y a même des pays qui sont à la quatrième dose», dit-il.





Dans nos pays à ressources limitées où l’on a moins de 10 % de la population vaccinée, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans un ou deux mois, avance-t-il.





Et de poursuivre : «Ces dernières semaines, on se rend compte qu’à chaque fois qu’on fait un test de diagnostic rapide, les résultats reviennent positifs. Cela veut dire que les nouvelles contaminations sont en train de reprendre, même si l’on n’a pas encore des gens mis dans l’ambulance sous oxygène, sauf une seule personne. Et il y a également une personne au niveau de la réanimation», a précisé le Pr. Bèye.