Quatre cas de fièvre jaune détectés à Kidira

Quatre cas de fièvre jaune sont détectés à KIDIRA, , région de Tambacounda. Parmi ces personnes contaminées, deux ont perdu la vie.L’information est confirmée par Dr Ousseynou Badiane, chef de la Division de l’immunisation au ministère de la Santé et de l’Action sociale, à l’occasion d’un atelier d’orientation par rapport à la campagne de vaccination de riposte qui sera lancée le 15 février 2021Les districts sanitaires de Bakel, Goudiry, Kidira, Tambacounda et Dianke Makhan sont les concernés pour la campagne de vaccination, tandis que les districts de Makakoulibantan et Koumpentoum sont pour le moment épargnés, a indiqué Dr Ousseynou Badiane.