[Bien-être] Quatre conseils contre la diarrhée chez l’enfant

Les selles très liquides observées chez l’enfant que celles habituelles attestent qu’il est atteint de diarrhée. Lorsqu’il ne parvient pas à boire, à téter, ou encore s’il refuse de s’alimenter, vomit tout ce qu’il avale ou perd connaissance, il est en détresse. Plus inquiétant, lorsqu’il convulse ou encore quand on note du sang dans ses selles. Face à ces cas de figure, le Professeur Boubacar Camara prodigue des conseils.











Qu’est-ce qui peut causer la diarrhée chez l’enfant ?





Plusieurs facteurs peuvent déclencher la diarrhée chez l’enfant. Le Professeur Camara évoque une consommation d’un lait artificiel mal préparé. Au fond, à moins de 6 mois, le sujet est très sensible car son tube digestif immature ne peut pas digérer certains aliments tels un lait complet ou des farines de céréales.





En outre, les menus épicés ( piment, poivre) ou trop sucrés sont aussi la cause de cette maladie. A côté de cela, il y a l'administration de certains médicaments. Ils peuvent entraîner une diarrhée par une perturbation du fonctionnement du tube digestif. « Certains antibiotiques, de laxatifs (médicaments pour traiter la constipation).





Il y a des médicaments pris par la mère ou la nourrice qui peut passer dans son lait et donner une diarrhée au nourrisson », explique le Professeur. Il ajoute que certaines maladies congénitales, ou une malnutrition peuvent provoquer une inflammation du tube digestif et une diarrhée du fait d'une irritation de la paroi des intestins.





Comment prévenir la diarrhée ?





Chez le nouveau-né et le nourrisson, la prévention reposera sur l’allaitement maternel exclusif. Pour les enfants, à tout âge, la prévention passe par le respect scrupuleux des règles d'hygiène de base. Elles ont pour nom, selon le Pr. Camara, la consommation d’une eau potable: l'eau de robinet ou une javellisation des eaux provenant du puits ou des cours d'eau.





Le spécialiste recommande vivement que les aliments soient bien cuits et qu’ils soient consommés de préférence lorsqu’ils sont chauds mais pas brûlants. De plus, sa nourriture doit être conservée, dans des conditions requises, de sorte qu'ils ne se détériorent pas.





S’agissant des aliments destinés à être consommés crûment, le préalable, c’est leur désinfection à l’aide de l’eau javellisée. Il est aussi impérieux de vérifier la date de péremption des aliments industriels et leur mode de conservation. Il faut aussi respecter toutes les règles d'hygiène relatives au lavage des mains: se laver les mains au savon en frottant bien toutes les parties pendant au moins 1 minute chaque fois que vous rentriez à la maison, vous finissiez un travail quelconque, manipuliez divers produits, notamment des substances non comestibles. Il en est de même au sortir des toilettes et après avoir nettoyé l’enfant après ses selles.

Que faire en cas de diarrhée ?





Il faut chercher les causes de déshydratation et corriger le manque d’eau. « Tout enfant qui a une diarrhée a perdu de l’eau, il faut le lui apporter au plus vite. A la maison, en cas de diarrhée, vous devez donner beaucoup d’eau, plus que d’habitude. Il ne s’agit pas de donner n’importe quelle eau mais des solutions de réhydratation préfabriquées (sels de réhydratation orale). C’est un mélange de sel, sucre, et d’autres substances nécessaires au fonctionnement de l’organisme. Il se présente sous forme de poudre dans un sachet qui est donné dans les postes de santé ou vendu dans les officines vous devez en disposer à la maison », explique le docteur, Boubacar Camara. Si l'enfant est âgé de moins de 6 mois, il faut lui donner le sein à volonté plus fréquemment et prolonger la durée de la tétée. Il doit aussi donner la solution de SRO si l'enfant reste encore faible malgré les tétées.





Si l'enfant est plus âgé, en plus du sein, il est conseillé de l’administrer la solution une ou plusieurs fois, des aliments liquides (potage/soupe de riz, bouillie, jus de bouye, lait de coco ou eau potable) et un médicament appelé « zinc ». Le mode de prise du « Zinc », c’est une fois durant 10 jours. Il faut aussi poursuivre l'alimentation pour prévenir la malnutrition. Pendant la maladie, la fréquence des allaitements aidera à récupérer vite le nourrisson. Durant 72 heures, des repas liquides avec des solutions domestiques sont recommandés. Durant cette période, il est déconseillé de lui servir des aliments solides.









Après la maladie, il est nécessaire de compenser les pertes par des repas supplémentaires en petites quantités plusieurs fois par jour et durant 2 semaines.





Des détails à ne pas négliger







Toujours dans son œuvre, le professeur Camara conseille de faire attention à certains détails. Chez le nourrisson, dit-il, le nombre de selles peut être variable en fonction de son alimentation. Ceux qui sont allaités exclusivement au sein peuvent faire jusqu'à 6 selles par jour sans que cela soit une diarrhée car dans ces cas, les selles sont molles. Il ne faut pas non plus lier la diarrhée à une modification de la couleur des selles : leur couleur est habituellement jaunâtre.





Toutefois selon le spécialiste, en fonction de la concentration de certaines substances (pigments biliaires émis par le foie), les selles peuvent changer de couleur à l'air libre sans que cela ne soit un signe de maladie.





Mais, il faut faire attention et regarder si cette modification de couleur n'est pas liée à la présence de sang ou de pus dans les selles, dans ce cas c'est grave il faut aviser le médecin. En cas de diarrhée, il faut toujours rechercher des signes de gravité qui doivent motiver une consultation immédiate dans une structure de santé : des signes de déshydratation : la soif, les yeux enfoncés, une somnolence, du sang dans les selles; des signes associés comme la fièvre, des vomissements importants, des convulsions, des douleurs abdominales....