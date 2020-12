Quel lien entre Covid-19 et dysfonction érectile ? Voici ce que l'on sait

PAVEL IARUNICHEV VIA GETTY IMAGES D’autres études devront confirmer l’impact de la Covid-19 sur la santé sexuelle, mais les experts pensent qu’on verra de plus en plus de dysfonction érectile chez ceux qui ont survécu à la maladie.

Des spécialistes expliquent ce qui risque d'arriver si le coronavirus provoque des troubles de la santé sexuelle et reproductive.





SANTÉ - On sait que le coronavirus affecte de nombreuses zones du corps humain, y compris le cerveau et les poumons. Faut-il désormais ajouter l'impuissance à la liste des symptômes ?





Plus le nombre de cas de Covid-19 augmente, plus le lien entre cette maladie et la dysfonction érectile (DE) devient évident. Selon une étude parue en juillet dans le Journal of Endocrinological Investigation, des personnes ayant guéri du coronavirus pourraient souffrir de troubles de la santé sexuelle et reproductive tels que la dysfonction érectile. Médecins et spécialistes confirment que des patients ayant contracté le coronavirus étaient aux prises avec ce problème.





Le Covid-19 n'ayant pas livré tous ses secrets au monde médical, nous continuons à découvrir ses effets à court et long terme. À défaut de posséder suffisamment de données, il est encore impossible d'établir un lien direct entre le coronavirus et la DE.





Mais certains spécialistes sont convaincus que, loin de rester un symptôme rare, celle-ci sera de plus en plus fréquente "chez quiconque aura été victime d'une infection grave au Covid", affirme Judson Brandeis, un urologue californien.





Voici ce que risquent ceux qui ont souffert de dysfonction érectile à la suite de la Covid-19.





Le Covid-19 peut provoquer des problèmes de circulation sanguine, facteur possible de dysfonction érectile





Les données montrent que le virus infecte et attaque les vaisseaux sanguins. Ceci explique pourquoi certaines personnes ayant survécu au coronavirus ont eu des caillots sanguins, des complications au niveau des poumons ou des reins, et des problèmes de santé bucco-dentaire comme des dents qui se déchaussaient. Voilà qui pourrait également expliquer la dysfonction érectile liée au coronavirus, selon Christopher Kyle, urologue dans l'Oregon et conseiller médical chez Giddy, une entreprise spécialisée dans les questions de santé et de bien-être sexuel.





"Il n'est pas étonnant que les problèmes vasculaires consécutifs au Covid soient en lien avec la dysfonction érectile dans la mesure où cette dernière résulte largement d'une mauvaise circulation sanguine", déclare-t-il. "Tout ce qui endommage les vaisseaux sanguins ou entrave la libre circulation du sang dans tout le corps risque fortement d'affecter la capacité à avoir une érection."





La dysfonction érectile est symptomatique d'une maladie cardiovasculaire susceptible d'être provoquée par la Covid-19





Les problèmes de circulation sanguine sont également liés au système cardiovasculaire. Selon certains spécialistes, cette corrélation serait responsable d'une possible dysfonction érectile à long terme chez certains patients affectés par le Covid-19.





"Certains pensent que le Covid-19 engendre une maladie cardiovasculaire appelée la dysfonction endothéliale", qui touche les artères à la surface du cœur, explique l'urologue. "Il existe d'autres facteurs tels que le diabète, l'hypertension et le tabagisme, tous liés à la dysfonction érectile, ce qui laisse supposer que le Covid favoriserait la DE à un âge plus avancé."





En d'autres termes, si le Covid-19 provoque la dysfonction endothéliale, il est possible qu'une personne souffre d'ED à cause de cette maladie. Il faudra toutefois attendre d'autres études sur cette corrélation pour tirer une conclusion définitive.





Enfin, le coronavirus peut affecter la santé mentale, autre composante clé de la performance sexuelle





Santé mentale et santé physique sont étroitement liées. Se protéger du Covid, la contracter et en guérir a des répercussions sur le bien-être émotionnel, ce qui "peut entraîner une aggravation significative de l'humeur et du désir sexuel" si l'on en croit les auteurs de l'étude publiée par le Journal of Endocrinological Investigation.





Autant d'éléments qui plaident en faveur de plus d'études et de données relatives au Covid-19. On ne sait pas exactement combien de temps durera la DE chez ceux qui en sont atteints, mais Christopher Kyle insiste sur l'importance du traitement.





"La préoccupation majeure, c'est de traiter les symptômes les plus graves de l'infection au coronavirus", déclare-t-il. "Une fois ces problèmes réglés, nous pourrons déterminer s'il existe des effets à long terme. S'il s'avère que le Covid a des effets durables sur la circulation sanguine d'un individu et que la DE en est une conséquence, il existe de nombreuses possibilités de traitement, comme les médicaments et les dispositifs portables."





En attendant, continuez à faire tout ce qu'il faut pour éviter de transmettre ou de contracter le virus: portez un masque, respectez la distanciation physique et limitez les rassemblements, rappelle Judson Brandeis.