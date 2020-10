"Il y a une dramatisation": le professeur Raoult regrette une "terreur généralisée”

Pr Raoult sur la Covid-19

Invité de CNews et appelé notamment à commenter certaines mesures prises par les autorités politiques dans certaines régions françaises pour ralentir la propagation du Covid-19, le professeur Didier Raoult a d’entrée regretté “l’état global de crise nerveuse dans lequel le pays est plongé”. “Cela dépasse la raison et l’entendement”, clame-t-il. “Cela amène à prendre des stratégies qui mettent davantage la santé en péril.”





En France, comme chez nous, les nouveaux cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter ces dernières semaines et les hôpitaux se remplissent. Une situation inquiétante et des mesures drastiques justifiées? Didier Raoult tempère. “Il y a une dramatisation qui ne correspond pas au risque que chacun court dans cette affaire (...) On se demande jusqu’où peut aller cette terreur généralisée.





Lorsque le journaliste souligne le fait que son discours est à l’opposé de celui avancé par d'autres médecins et experts, le professeur marseillais pointe la responsabilité des médias. “Vous êtes victimes et coupables à la fois (NDLR: les journalistes). Vous parlez de cela sans arrêt et dans votre cirque, vous faites parler tout le monde et n’importe qui. Je pense qu’il y a trop de gens qui donnent leurs avis."





Faut-il craindre une deuxième vague? “Je ne connais pas l’avenir et je ne sais pas ce que ça veut dire seconde vague. Tout ce que je peux dire, c’est que l’on constate qu’il s’est passé quelque chose entre mai et maintenant qui fait que la diversité génétique est beaucoup plus importante (...) On est dans une situation nouvelle, les choses ne sont pas prévisibles", avance le scientifique français réputé pour ses prises de position controversées.