"Le syndrome de l'anus sans repos", nouvelle conséquence du Covid-19?

Le syndrome de l'Anus, conséquence de la Covid

Un Japonais de 77 a été touché par ce qu’on pourrait appeler le “syndrome de l’anus sans repos” après avoir contracté le Covid-19. Il a été victime des mêmes symptômes que son équivalent pour les jambes: le SJSR (syndrome des jambes sans repos), qui provoque chez son hôte une envie et un besoin constants de bouger ses jambes. Une information relayée par le BMC Infectious Diseases.





La liste des conséquences du Covid-19 sur notre organisme ne cesse de s’allonger. Cette fois, un syndrome un peu particulier pourrait s’ajouter à celle-ci: le “syndrome de l’anus sans repos”. Le 23 septembre dernier, un Japonais âgé de 77 ans a contracté le Covid-19. Malheureusement, il a dû être hospitalisé à cause de difficultés respiratoires pendant une vingtaine de jours.





Remis, l’homme rentre chez lui et retrouve une vie quasi normale. Mais très vite, sa vie se complique à cause d’un désagrément particulier... Ce dernier reconnaît rapidement avoir des difficultés pour s’endormir, à cause d’une gêne au niveau de son anus. Cherchant un moyen de se soulager, il se rend compte que la seule solution, c’est de rester en activité. Les médecins ont fait le lien avec le syndrome des jambes sans repos, SJSR, qui provoque une constante envie et besoin de bouger ses jambes.