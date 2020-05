"Tant que l’Oms ne nous propose pas quelque chose, nous devons continuer à utiliser l’hydroxychloroquine" (Médecin)

La polémique autour de la chloroquine et de son dérivé l’hydroxychloroquine ne faiblit pas. Depuis la parution de l’étude dans The Lancet, une revue médicale, le niveau est monté d’un cran. Une situation qui ne laisse pas indifférents les professionnels de santé en devenir comme Mbaye Sène, généraliste en spécialisation. Selon lui, à défaut d’un autre vaccin, le traitement doit être maintenu.





« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt cet article qui est paru sur le journal The Lancet. J’ai également écouté le professeur Didier Raoult qui a également fait une réplique à travers une vidéo et un tweet. C’est un débat sur lequel personne ne sait pour le moment où se trouve la vérité. Néanmoins, chacun peut avoir son opinion. Mon opinion est que tant que l’Oms ne nous propose pas quelque chose comme efficace sur le coronavirus, nous devons continuer à utiliser l’hydroxychloroquine.





Ce médecin rappelle que la molécule a toujours été utilisée depuis des années, avec des effets secondaires pas trop graves.





"Son efficacité est également prouvée en partie sur la durée d’hospitalisation et c’est ce qu’ont prouvé les études faites au Sénégal par le Pr. Seydi".





Babacar Thiam lui se réfère à son mentor, le Pr. Moussa Seydi. Cet étudiant en cinquième année de pharmacie n’a pas de point de vue personnel tranché sur ce débat.









« L’hydorxychloroquine, d’après les propos de Pr. Seydi est efficace et aide à guérir les malades et c’est la même chose avec le Pr Raoult. Je pense que si un professeur titulaire dit que la molécule aide à guérir un malade, on ne peut que se ranger auprès de ses propos ».