Radiothérapie : "Le Sénégal a la meilleure et l'unique unité en Afrique de l’Ouest" (Pr Macoumba Gaye)

Médecins spécialisés en Radiothérapie au Sénégal

Les premiers médecins spécialisés en radiothérapie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont reçu leurs parchemins ce mercredi. Ils sont au nombre de cinq (05) et forment la première promotion dans ce domaine à l'université de Dakar. La formation entre en droite ligne de la volonté du chef de l’Etat de capaciter le pays dans la lutte contre les cancers.





Elle a duré quatre (04) longues années pour les premiers diplômés et a été mise en place dans un contexte particulier. La formation en Oncologie-radiothérapie a débuté en 2016. Un moment où, il n’y avait au Sénégal que deux (02) spécialistes dans ce domaine et un seul appareil de radiothérapie en panne. Les malades du cancer étaient envoyés hors du pays pour pouvoir se faire soigner.





C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé que le pays devait se doter de ressources humaines nécessaires pour faire face aux nombres de personnes atteintes de cancers qui ne cesse de d’augmenter. «L’Etat a fait un effort conséquent et inespéré » selon le Professeur Macoumba Gaye, coordonnateur de la formation. En effet, plus de quatre milliards ont été investis afin d’acquérir du matériel de radiothérapie. Ce qui fait qu’aujourd’hui le Sénégal a la meilleure unité et l’unique unité en Afrique de l’Ouest. Et à ce jour, le Sénégal a « exactement le nombre de radiothérapeute qu’il faut pour développer les unités au Centre national d’oncologie qui va être en construction à Dalal Jamm et dans les autres centres anti-cancer régionaux », fait savoir le professeur Macoumba Gaye.





Ce qui fait la fierté du recteur de l’Ucad qui a présidé ladite cérémonie. « Nous ressentons une grande fierté à célébrer aujourd’hui les premiers diplômés de DES de radiothérapie en Afrique de l’Ouest. », a dit le Professeur Amadou Aly Mbaye qui n’a pas manqué d’encourager les récipiendaires à plus « d’empathie envers les malades » mais aussi d’avoir en bandoulière « le professionnalisme car la médecine est un métier noble mais aussi exigeant ».





Le recteur a aussi salué le travail de la faculté de médecine de l’université Cheikh Anta Diop qui depuis 1917 maintient toujours son leadership dans le domaine académique. Par ailleurs, la faculté a reçu des demandes de formation en Oncologie-thérapie venant de l’Afrique de l’Est.