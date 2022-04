Ratio structure sanitaire /Population : « On est loin des normes internationales » (Colonel Massamba Diop)

Colonel Massamba Diop sur la norme internationale

L’ancien directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec dresse une cartographie des structures sanitaires du pays. Des chiffres qui sont loin des normes internationales prévues par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui font état d’un hôpital pour 150 mille habitants, révèle Colonel Massamba Diop dans jury du Dimanche sur Iradio.





A l'en croire, « au niveau public, nous avons 40 établissements de santé dont 36 hospitaliers et 4 qui sont non hospitaliers. Il y a 10 hôpitaux de niveau 1, au niveau départemental, 15 hôpitaux de niveau 2, 11 hôpitaux de niveau 3, 102 centres de santé et 1415 postes de santé », énumère-t-il.





« Au niveau des structures de santé privées, en 2017, le Sénégal comptait 2754 établissements. Elles sont composées de 1225 structures dont 3 hôpitaux privés. 37 centres de santé, 118 cliniques et 443 cabinets paramédicaux. Ces offres de soins sont considérables », fait savoir Colonel Diop.





Ce dernier estime que, « malgré ces nombres de soins de santé, l’OMS dit qu’il faut un hôpital pour 150 mille habitants. Si l’on rapporte ce ratio à la population du Sénégal, nous sommes 15 millions de personnes, il faudrait au moins, 10 hôpitaux. On est encore loin de ce ratio. Mais le plus important, c’est la qualité des soins de santé. C’est faire en sorte que toute personne qui arrive à l’hôpital, et qui a des attentes, soit satisfaite », a-t-il expliqué.