Rebond des cas et des décès Covid à Kaolack

Le nombre de cas de Covid-19 et de décès liés à cette maladie a connu un certain rebond, ce samedi, à Kaolack.Selon le communiqué journalier de la région médicale de Kaolack de ce 19 décembre 2020, 02 prélèvements sont revenus positifs. Il s’agit d’un cas communautaire dans la commune de Nioro et d’un patient prélevé en post mortel dans la commune de Kaolack.Au total , 2 cas de décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés et aussi deux patients sont guéris, ainformé la région médicale de Kaolack.