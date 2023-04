Recherche active des cas de Covid : Le ministère de la Santé lance un module Tracker

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) à travers la Direction de la Prévention, a introduit le DHIS2-Tracker pour la Covid-19 avec l'utilisation des fiches de collecte validées et la stratégie de recherche active des cas. La cérémonie de lancement de l'implémentation du module TRACKER de la Surveillance Intégrée des Maladies et de Riposte a eu lieu ce jeudi. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité sanitaire et de gestion des urgences de santé publique de manière générale





En effet, le module Tracker vient en complément à la plateforme DHS2 qui est un outil de partage des données sanitaires du ministère de la Santé. Il s’agit, selon de Directeur de la Prévention, d’une innovation majeure du ministère de la Santé pour partager l’ensemble des données sanitaires. “Cette plateforme est plutôt globale, toutes les données se retrouvent avec la présence de modules, a indiqué le Dr Mamadou Ndiaye. Quatre régions sont choisies pour le moment. L’objectif est de déployer la plateforme sur l’ensemble des régions du pays. Mais, il faudra bien sûr un accompagnement dans le cadre de la formation pour que l’ensemble des techniciens puissent s’en approprier”.

Le Dr Ndiaye estime que “la surveillance est un élément clé dans le cadre de la prévention, de la détection ou dans le cadre de la réactivité. Si on n’a pas un bon système de surveillance, il devient difficile de lutter efficacement contre les maladies. Il faudra donc avoir toutes les innovations qui permettront d’avoir un élément essentiel dans le cadre de la réalisation de cette mission de surveillance”.







Dans le même sillage, le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne que “si la surveillance ne marche pas, le système de santé sera faible”. Pour cette raison, tous les partenaires ont une attention particulière pour renforcer la surveillance, qui rend plus résilient par ricochet le système de santé.