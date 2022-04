Reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec : Le Projet présenté au Président Macky Sall

Le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar a été présenté, le mardi 19 avril 2022, au Chef de l'Etat. Au cours de la rencontre qui s’est tenue au Palais de la République et qui a enregistré la présence du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et les responsables de l’hôpital, le Président Macky Sall a échangé avec les acteurs sur les perspectives et les contours de ce projet ambitieux. L'option retenue est de le reconstruire sur le même site.







D’un coût global estimé à 60 milliards de francs Cfa par les responsables de l’hôpital, le projet prévoit un hôpital ultra moderne. En effet, l'ambition affichée du Chef de l'Etat est d'améliorer qualitativement les conditions de vie des Sénégalais en leur offrant de meilleurs soins de santé.





Créé en 1912, l’hôpital Aristide Le Dantec est un patrimoine historique. Tous les cadres médicaux d’Afrique centrale et d’Afrique occidentale y ont été formés. Malgré la vétusté de ses locaux, ce Centre hospitalier universitaire a toujours des cadres de très haut niveau qui n’ont rien à envier aux médecins d’Amérique ou d’Europe. Mais aujourd’hui, avec le poids de l’âge, il menace ruine. D’où la nécessité pour l’Etat de réagir le plus vite possible. Ce, au grand bonheur des populations sénégalaises et africaines.