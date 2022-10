Reconstruction de Le Dantec : deux services bloquent le démarrage des travaux

L’hôpital Aristide Le Dantec est officiellement hors service depuis août dernier. L’établissement de santé doit être démoli et reconstruit. Mais depuis qu’il a été fermé au public, le chantier n’est pas ouvert



D’après Source A, deux services retardent le projet. Il s’agit de l’Urologie et de la Cancérologie. Des sources du journal confient que le premier service doit être déménagé au niveau de trois structures sanitaires : la Polyclinique, Dalal Jàmm et l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Ce qui n’est pas chose aisée, d’après les personnes interrogées par Source A. «C’est un service qui n’est pas facile à déplacer d’autant qu’il supporte beaucoup de charges et joue un rôle central», indiquent ces dernières.



Le service cancérologie, lui, doit être affecté à Dalal Jàmm. Mais jusque-là, la direction de cet établissement situé à Guédiawaye attend la note qui officialise le transfert. «C’est pourquoi les malades ne cessent de faire des va-et-vient entre Dalal Jàmm et Le Dantec, ne sachant pas à quel saint se vouer», souligne des sources du journal.



Les enfants atteints de cancer, eux, ne subissent pas ces désagréments. D’après Source A, ils sont pris en charge à l’hôpital des enfants de Diamniadio.