Reconstruction de Le Dantec : Le Collectif de défense des intérêts de l’hôpital réitère ses réserves

Reconstruction de l'Hopital LeDantec

Pendant le conseil des ministres du 04/8/2022, le Chef de l'Etat avait donné l'instruction d'accélérer l'exécution du projet de reconstruction de l'hôpital Le Dantec qui doit démarrer au plus tard en début septembre. Un plan a, d'ailleurs, été proposé par les Espagnols et soumis au personnel pour révision lors d'un séminaire. " Ce plan n'a toujours pas fait l'objet de validation. Il faut d'ailleurs noter qu'un rapport avait émis des réserves et recommandations relatives à l'insuffisance des salles, à la création d'autres services et qualifiant ce plan de polyclinique" a expliqué Mane Ngom, porte-parole du Collectif de défense des intérêts de l'hôpital le Dantec. "Mais aujourd'hui, la vérité est que cette reconstruction est une catastrophe sanitaire pour le système de santé, pour le personnel médical et paramédical mais surtout pour les malades", dit-elle.