Reconstruction hôpital Le Dantec : Les travailleurs adhèrent à la décision de Macky Sall et précisent…

Le Mouvement pour la défense et l’intérêt des travailleurs de l’hôpital Aristide Le Dantec adhère au projet de reconstruction de l’hôpital. Cela, après deux jours de séminaire de partage d’informations tenus au Business Center sur l’avant-projet sommaire.





Le projet était soutenu par l’ensemble des représentants des travailleurs de Le Dantec à l’unanimité. «Actuellement, vu la vétusté des bâtiments et le risque qu’encourent les travailleurs et les usagers, il urge de reconstruire l’hôpital qui est un CHU de haut niveau assurant la formation des médecins et des paramédicaux. En outre, les accidents récurrents au niveau des établissements sanitaires qui ont causé des pertes en vies humaines, les autorités de l’hôpital Aristide Le Dantec, de concert avec le mouvement, adhèrent à la concrétisation de ce projet», a écrit ledit mouvement dans un communiqué transmis à Seneweb.





Cependant, «une catégorie d’individus véhicule des informations intox, diffamatoires, contrairement au consensus». C’est d'ailleurs, note le texte, ces raisons qui ont donné naissance à ce mouvement.





«En clair, le mouvement participatif et inclusif, regroupant l’ensemble des travailleurs, prône la diffusion d’une information claire, nette et précise par rapport à ce projet, tout en précisant que celui-ci est de la volonté du président de la République. Fort de ce constat et compte tenu des turpitudes et spéculations, le mouvement ne peut pas rester indifférent à ces manquements».