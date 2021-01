Record de 328 nouveaux cas et 13 décès : « C’est assez sérieux et inquiétant » (Dr Mamadou Ndiaye)

La journée d’hier samedi a battu tous les records depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en termes de chiffres avec 328 nouvelles contaminations et 13 décès.Une situation qui inquiète le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye. Malgré son calendrier chargé, le présentateur du « point du jour » s'est exprimé dans l’émission Objection sur Sud fm. Il trouve cette situation assez inquiétante.« Le point culminant c’est le point au-delà duquel on ne peut plus aller. Or, on avait pensé, après ce qu’on a vécu après presque 12 mois, que les chiffres allaient prendre une pente décroissante de jour en jour », indique Dr Ndiaye qui constate avec effarement que c’est le contraire qui s’est passé. « Hier nous avons atteint un chiffre jamais atteint depuis le début de cette pandémie », confie-t-il.Une situation qui est loin de le surprendre. Il s’y attendait d’ailleurs. « Cela ne m’a pas surpris. J’avais dit à mes proches collaborateurs que cette semaine nous allons atteindre un chiffre qu’on a jamais eu. Parce que nous avons manipulé les chiffres. Le plus souvent les week-ends, dans la nature de notre société, quand on est malade, on attend lundi pour se rendre à l’hôpital. Nous avons atteint le week-end dernier, un samedi, un chiffre assez effarant », souligne le directeur national de la prévention.Avant de poursuivre : « quand un samedi on atteint ce genre de chiffre, il faut s’attendre, les jours ouvrables, à des chiffres supérieurs. Cela augure en milieu ou en fin de semaine à des chiffres qui vont crever le plafond ».A l’en croire, rien n'indique que « cela va s’arrêter là ». « On le souhaite bien sûr. Mais en tout cas c’est assez sérieux et inquiétant », déplore l’expert en vaccinologie qui souhaite vivement que les impacts des nouvelles mesures se ressentent dans les prochains jours pour une tendance baissière.