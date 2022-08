Redéploiement de Le Dantec : ce qui a changé à l’hôpital Dalal Jàmm

L’hôpital Aristide Le Dantec est fermé depuis le 15 août. Il sera entièrement reconstruit et modernisé. Ses services, personnels et patients sont redéployés dans dix-sept structures de santé à Dakar (16) et Touba (1).



L’hôpital Dalal Jàmm accueille le plus grand nombre d’unités : huit au total. En ce moment, la direction de l’établissement de santé situé à Guédiawaye est en train de s’adapter à la nouvelle situation. «L’installation se passe progressivement», informe son directeur, Moussa Sam Daff, dans un entretien paru ce samedi dans Le Quotidien.



Ce dernier confie que sur les huit services transférés à Dalal Jàmm, selon le plan de redéploiement du ministère de la Santé et de l’Action sociale, deux ont été installés. «Il s’agit de l’onco-pédiatrie et de la dermatologie», précise Moussa Sam Daff. Pour certains autres services, souligne-t-il, les équipements sont disponibles et vont être ou sont en train d’être installés.



Pour les spécialités dont le matériel n’est pas encore acheminé, des mesures transitoires sont prises. C’est le cas de la chirurgie. «L’hôpital Dalal Jàmm a pris a aménagé deux salles d’opération qui sont en train d’être installées pour que les interventions chirurgicales puissent s’y dérouler de façon correcte», informe Moussa Sam Daff.



Cette disposition était nécessaire car les demandes d’interventions chirurgicales ont explosé à Dalal Jàmm avec le redéploiement de Le Dantec. Le même rush est enregistré pour les consultations et les urgences.



Cette affluence inhabituelle a poussé les services de Moussa Sam Daff à renforcer les effectifs pour l’accueil et l’orientation des patients, et à revoir le calendrier des consultations externes. «Toutes les spécialités qui le désireront, ouvriront des plages de consultations dans l’après-midi pour décongestionner le flux de malades que nous recevons les matinées, informe le directeur de Dalal Jàmm. Nous allons réquisitionner certains locaux, les réaménager pour pouvoir y accueillir certaines activités.»