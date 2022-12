Réforme du secteur de la santé : Macky Sall annonce une digitalisation intégrale du système

La réforme et l’amélioration de la gouvernance du secteur de la santé est un impératif selon le Chef de l’Etat. Pendant son adresse à la nation en cette fin d’année, Macky Sall a affirmé son ambition de “rendre plus efficace et plus transparente, la gestion des structures de santé et leurs ressources humaines”. Pour ce faire, il dit avoir demandé une digitalisation intégrale du système, la mise en place de contrats de performance pour les hôpitaux, et la révision de la Convention hospitalo-universitaire.



Selon lui, “le Gouvernement reste également engagé sur le front de la santé pour tous”. Le Président a dans la même dynamique rappelé les inaugurations des hôpitaux de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba et Agnam. “D’autres chantiers d'établissements publics de santé sont en cours à Tivaouane, Ourossogui et Saint-Louis”, a-t-il ajouté.



Il a, en même temps, notifié que les travaux de la polyclinique de l’hôpital Principal se poursuivent, de même que la construction de l’hôpital Aristide Le Dantec et celle du Centre national d’oncologie de Diamniadio pour le traitement du cancer.