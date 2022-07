Réglementation pharmaceutique : Mobilisation des ressources pour l’atteinte de la norme de maturité 3

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a organisé, ce mardi, une table ronde pour sensibiliser les décideurs et les partenaires sur la nécessité d’appuyer la mise en œuvre du plan d’action nationale de l’agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. En effet, Le Sénégal est en voie de devenir le premier pays de l’Afrique de l’ouest à atteindre la norme de maturité de niveau 3. Cependant, il faut que chaque partenaire joue sa partition pour que l’objectif soit atteint. Il s’agissait donc dans le cadre de cette rencontre de la mobilisation des ressources pour combler les gaps du budget nécessaire pour la mise en œuvre et l‘atteinte des objectifs visés.





« Quatre mois après sa création, l’ARP s’installe progressivement dans le paysage institutionnel, en tant qu’entité chargée de la réglementation et de la régulation pharmaceutique. C’est une nouvelle structure qui a besoin d’être soutenue dans son développement et dans l’exécution des pertinentes missions qui lui sont assignées. Ainsi, un “Plan d’Action national, définissant les activités à mettre en œuvre et les étapes à franchir pour l’atteinte du niveau de maturité 3 (NM3) et l’opérationnalisation de l’ARP, a été élaboré “, a expliqué le secrétaire général du ministère de la santé et de l’action sociale. Alassane Mbengue, qui a représenté la Ministre de la Santé et de l’Action sociale Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, d’ajouter : « Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre dudit plan est devenu une grande priorité.»





Dans la même dynamique, docteur Lucia Imboua représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) affirme que le rôle de l’agence et du ministère de la Santé et de l’Action sociale doit aussi consister à anticiper la formulation et la transmission des requêtes à temps pour des décisions dans les délais réglementaires. Il faut aussi, note-t-elle, une coordination efficace de toutes les interventions entre les différents acteurs concernés et établir un mécanisme de concertation et un partage des informations. Ayant porté la parole des partenaires techniques et financiers, Mme Imboua a manifesté l’engagement de ces derniers à accompagner le projet dans sa mise en œuvre.