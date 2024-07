Relance de l'industrie pharmaceutique locale : Le Master interuniversitaire en Biotechnologie implanté à la rentrée prochaine

Le plan de relance de l’industrie pharmaceutique locale a identifié des réformes et des projets publics et privés à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de produire 50% des besoins en médicaments et autres produits de santé d’ici 2035. Parmi les réformes nécessaires au développement de l’industrie pharmaceutique locale, la formation aux métiers de l’industrie pharmaceutique figure en bonne place.



Un des axes de cette réforme est le développement de la biotechnologie à travers la mise en place de formations (master et PhD) au niveau des Universités (UAM et UCAD). Afin d'aboutir à ce processus, la Delivery Unit a organisé un atelier de deux jours pour produire le référentiel de compétences du master interuniversitaire en biotechnologie entre l’UAM et l’UCAD.



Deux jours d'échanges entre les professionnels de l'industrie pharmaceutique et les universitaires.



Des discussions ont porté sur l'analyse et le fonction de travail de l'ingénieur en Biotechnologie en vue d'élaborer l'offre de formation en adéquation avec les besoins du monde professionnel et particulièrement de l'industrie pharmaceutique locale.



Les échanges se sont déroulés par des travaux de groupe et des séances de restitution en plénière.



Après l'élaboration de ce document, la prochaine étape consistera à la production de la maquette pédagogique du Master interuniversitaire en Biotechnologie qui sera probablement implanté à la rentrée prochaine.



Notons que la position du Sénégal en tant que hub de production de vaccins avec l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), ainsi que les différents projets existants, requiert des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant.