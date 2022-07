Relation soignant-patient : les quatre vérités de la ministre de la Santé

La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a profité de la réunion de coordination des Etablissements publics de santé (EPS), tenue hier, mardi, pour pousser un coup de gueule contre le mauvais accueil dans les structures sanitaires publiques.



Dans des propos repris dans les colonnes de Libération de ce mercredi, la ministre a dénoncé «certaines pratiques, certains comportements de personnels de santé», qui ont encore cours. Si elle considère que «les auteurs de ces actes, qui suscitent l’indignation d’une bonne partie de la population, sont largement minoritaires», Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye souligne qu’ils causent un énorme préjudice au secteur.



«De par leurs actes de négligence, leur manque d’empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnant, ils ternissent l’image de leur établissement et du secteur tout entier, au Sénégal et dans le monde, pointe-t-elle. Ils ne savent pas que tout le système de santé et d’action sociale est jugé à travers eux et leurs comportements.»



Les pratiques que la ministre dénonce sont d’autant plus démodées que, selon cette dernière, «le citoyen d’aujourd’hui a un niveau d’exigence élevé qui le pousse souvent à dénoncer, avec l’accès facile aux réseaux sociaux». «Ces dénonciations ne sont pas toujours fondées, mais avant que la vérité des faits ne soit établie, le mal est déjà fait, le tableau du système est déjà noirci», regrette Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.