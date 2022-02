Remous dans la santé : And Gueusseum dépose un préavis de grève

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé "And Gueusseum" a déposé un préavis de grève couvrant la période couvrant la période du 16 juillet au 31 décembre 2020.



D’après Le Soleil et Walf Quotidien qui donnent l'information, And Gueusseum a aussi lancé son 1er plan d’actions datant du 15 février au 17 mars 2022.



Ledit plan prévoit des sit-in régionaux avec port de brassards rouges du lundi 21 au samedi 26 février 22, des marches départementales avec port de brassards rouges du 28 février au 5 mars 2022.



Il est également prévu un sit-in national avec port de brassards rouges le mercredi 9 mars 22 de 11H à 13H.



Et, enfin une marche nationale avec port de brassards rouges le jeudi 10 mars prochain.



S’agissant de leurs revendications, Mballo Dia Thiam informe qu’il s’agit d’une plateforme minimale de 16 points.