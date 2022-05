Renforcement du système de santé : Un poste de santé roulant offert au district de Mbour

Avec 450 à 500 000 habitants, pour une superficie de 526 km2, ne disposant que de 35 postes de santé, la commune de Mbour peine à couvrir les besoins en santé de sa population, surtout celle des quartiers périphériques.





D'ailleurs le médecin-chef de district sanitaire, Jean-Jacques Malomar juge le système sanitaire très ''insuffisant'', rapport à la population polarisée.





Un bus médicalisé a été offert au district sanitaire de Mbour par association française afin de permettre de rapprocher les soins médicaux aux populations.





''Au-delà des quartiers périphériques, il y a des villages aux alentours de Mbour et très peu pourvus en infrastructures sanitaires. Donc le bus nous permettra de mettre à bord des infirmiers et des sages-femmes qui seront capacités dans l’offre de santé de la mère et de l’enfant. Ce bus vient renforcer l’arsenal dont nous disposons déjà afin d’investir les localités qui ne disposent pas de structures de santé'', s'est réjoui Dr Malomar.





Il ajoute : ''Le bus n’est pas là pour être stationné au niveau du centre de santé ou circuler dans la commune de Mbour. Il est là pour sortir tous les jours, du lundi au jeudi pour polariser quatre points déjà identifiés et quatre autres que nous allons arrêter ultérieurement pour mailler la zone couverte. Ceci est donc une opportunité pour dire merci à nos partenaires mais aussi les encourager à rester avec nous et à les rassurer de l’utilisation efficiente de ce bijou''.





Le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, de corroborer les dires du médecin: ''ce bus-hôpital va permettre de prendre en charge la santé de la mère et de l’enfant dans de meilleures conditions, de desservir les quartiers périphériques, d’être beaucoup plus proches des populations surtout démunies pour leur apporter l’offre de santé. A Mbour, nous n’avons pratiquement pas d’ambulance médicalisée et ce bus peut jouer ce rôle dans certaines conditions''.