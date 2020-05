Réouverture des mosquées : Pas plus de 12 personnes dans les mosquées ( (Aly Ngouille Ndiaye)

Le ministre de l’intérieur et de la sécu publique Aly Ngouille Ndiaye à apporté des précisions sur la question de l’ouverture des lieux de cultes annoncés par le chef de l’Etat lors de sa déclaration face à la nation.







« On n’ouvrira pas comme ça les portes des mosquées ou églises. On va discuter avec les responsables religieux pour voir les modalités d’ouvertures des lieux de cultes. Les mosquées ou églises ne seront pas ouvertes à tous car on doit surtout tenir au respect des mesures barrières », précise Aly Ngouille Ndiaye.





Il ajoute que « Dans le rite de Imam Malick, 12 personnes suffisent pour la prière du vendredi. Alors on fera de telle sorte que ce nombre ne soit pas dépassé. »