Retard de paiement des primes, campagne de vaccination contre la Covid : And Gueusseum secoue encore Diouf Sarr

Il y a encore de l’électricité dans l’air dans le secteur sanitaire à propos du paiement des primes Covid-19 aux agents des collectivités territoriales. L’alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) And Gueusseum est encore montée au créneau pour rappeler au ministre Abdoulaye Diouf Sarr ses engagements.







« L’Asas And Gueusseum rappelle au bon souvenir de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale ses engagements sur la crise au Centre Hospitalier Abass Ndao (CHAN) car l’Alliance a respecté les siens en consacrant, dès lors, le retour au calme dans la structure et attire son attention sur le retard accusé dans le paiement de la prime Covid aux agents des collectivités territoriales au risque de réchauffer le front social », lance And Gueusseum dans sa déclaration du 2 décembre.





Par ailleurs, l’Asas s’inquiète face au relâchement généralisé de la population et le laxisme des autorités, notés ces derniers temps dans la lutte contre la pandémie au moment où les signes avant-coureurs d’une seconde vague sont constatés.





« Pendant que le monde entier fait face à une seconde vague de Covid-19 aussi faucheuse que la première, où l’Europe se confine à nouveau devant la multiplication des cas de contamination car ne disposant jusque-là pas d’un vaccin homologué, au Sénégal, on assiste à un relâchement généralisé dans l’application des mesures barrières et aucune mesure préventive ou de dissuasion n’est prise par les autorités sanitaires et administratives pour juguler le mal rampant », martèle And Gueusseum qui dénonce, dans la même veine, l’impréparation notée dans la campagne prochaine de vaccination de masse contre la Covid-19 qui alimente les débats au niveau international.









« On parle d’une prochaine campagne de vaccination contre la Covid dans l’ignorance la plus totale des tenants et aboutissants de l’antigène par l’écrasante majorité du personnel et l’impréparation des populations promptes à rejeter tout ce qui est nouveau dans ce domaine précis », fait constater And Gueusseum.