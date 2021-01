Réticence au vaccinanti-Covid : Les Sénégalais seront sondés sur le degré d'acceptabilité

L’arrivée de vaccins anti-Covid est imminente au Sénégal, mais il va falloir maintenant convaincre une population de plus en plus réticente à l’idée de se faire vacciner.Sous ce rapport, le gouvernement va initier une enquête pour sonder les populations sur le degré d’acceptabilité du vaccin, informe le Docteur Samba Cor du ministère de la santé repris par Walf Quotidien.Selon une étude Ipsos menée dans vingt-deux pays l’été dernier, la France se classait au quatrième rang des plus sceptiques à l’égard d’un vaccin.Mais, renseigne le docteur Corn, "environ 77% des Français ont accepté aujourd’hui de se faire vacciner".