Retiré du marché en 2005 : Le clofoctol efficace contre le virus SARS-COV-2 (Institut Pasteur)

Si la vaccination contre la Covid-19 continue de progresser, la recherche n’est cependant pas à l’arrêt concernant les autres voies thérapeutiques pour lutter contre cette maladie. L’Institut Pasteur de Lille travaille ainsi depuis plusieurs mois sur nouveau traitement contre la Covid, une molécule déjà existante et auparavant commercialisée en France. Selon le site de la structure, le clofoctol est un antibiotique qui semble en effet montrer une certaine efficacité contre le virus SARS-COV-2.





Le clofoctol est à l’origine un antibiotique agissant contre les bactéries. Il est actuellement utilisé en Italie pour soigner les infections pulmonaires, mais n’est plus commercialisé en France. Pourtant, il a été utilisé dans ce pays pendant 20 à 30 ans pour combattre les naso-pharyngites infantiles. Précédemment connu sous le nom d’Octofène, ce médicament a en effet été retiré du marché français en 2005. En cause : son efficacité, jugée insuffisante. Face à d’autres antibiotiques plus efficaces dans le traitement des angines bactériennes et des naso-pharyngites, la commercialisation du clofoctol ne présentait donc pas un grand intérêt. Son innocuité n’a cependant jamais été remise en cause. Ce médicament revient pourtant sur le devant de la scène dans le contexte actuel de pandémie.





Les propriétés du clofoctol et son intérêt dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ont été rapidement présentés, dès mai 2020. Mais le lancement des essais cliniques a pris du retard, notamment à cause de lenteurs administratives. Alors que tout était focalisé sur le développement des vaccins, la piste médicamenteuse a été mise de côté. L’autorisation d’expérimentation sur l’homme n’a ainsi été obtenue qu’en juin 2021.





L’institut Pasteur de Lille lance d’ailleurs un appel à volontaires pour son essai clinique, afin de recruter un nombre suffisant de patients pour que les résultats de l’étude soient significatifs.