Réunion de coordination avec le secteur privé sanitaire : La question de la fiscalité au cœur des discussions

Afin de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle avec une offre de soins diversifiée, sécurisée, de qualité et accessible, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers la Direction des Etablissements privés de Santé a institué des cadres de concertation avec les acteurs du privé et les autres parties prenantes.





Ces concertations de deux jours qui ont réuni différents segments du secteur privé sanitaire autour d'une table ont été une occasion pour ces acteurs de revenir sur les difficultés du secteur. Un diagnostic qui aboutira à la mise en œuvre des stratégies nationales de santé. La directrice générale des établissements de santé le Docteur Fatou Mbaye Sylla estime que ces concertations permettront d'identifier et d’évaluer la fonction du secteur privé afin de voir les problèmes et de proposer des solutions.





Cette réunion a été l’occasion de présenter les résultats de la cartographie 2023/ 2024 des structures privées de santé des régions de Dakar, Thiès, Kaolack et Saint Louis. Selon ces résultats, le privé représente plus de 45% des structures sanitaires au niveau national avec une plus grande concentration dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel.





La mise en œuvre des programmes prioritaires de santé dans le secteur privé sanitaire, la gestion des données du secteur privé de la santé et la fiscalité ont fait l'objet de débat. Le représentant de l’ASPS est revenu sur la TVA supporté sur les achats non récupérables et non déductibles, ou la non exonération des droits de douane sur les produits et intrants importés, l’IR, l’IS) et les difficultés d’accès au financement. Il estime que cette fiscalité dans le secteur privé de la santé constitue un grand problème qui mérite une attention particulière de la part des autorités en vue de trouver des solutions pérennes pour booster le développement de ce secteur. Il espère que cette réunion débouchera sur des recommandations fortes pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle avec une offre de soins diversifiée, sécurisée, de qualité et accessible aux populations géographiquement et financièrement.





A l’issue de ces concertations, les acteurs privés sanitaires entendent faire le plaidoyer pour que le secteur privé de la santé ait droit au remboursement spécifique de la TVA sur certains intrants.