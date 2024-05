Revalorisation salariale dans la santé : Après les médecins, les techniciens tapent sur la table

Les membres du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (SATSUS) se sont réunis ce samedi en session ordinaire à Kaolack, en vue de mettre leurs revendications salariales sur la table de négociations avec leur nouveau ministre.





Ibrahima Ndiaye, le secrétaire général national du SATSUS, a souligné que les revendications tournent autour de trois points comme le reclassement des techniciens supérieurs de la santé, leur catégorisation de techniciens (TSS) à la hiérarchie A2, après plus d'une décennie d'injustice ayant ainsi motivé la naissance du SATSUS en 2018.





Selon lui « il n'en demeure pas moins que certains diplômes de nos camarades biologistes sont toujours en cours de signature depuis plus de mois. Une situation que nous déplorons et fustigeons au passage", a-t-il déclaré à l’issue de leurs conclaves.

Le responsable syndical de pointer du doigt les autorités chargées de cette procédure qui, à ses yeux, est devenue alarmante. Avec ses camarades, il les exhorte à finaliser la procédure de reclassement des techniciens supérieurs de la santé du Sénégal, mais aussi il demande aux nouvelles autorités du pays attachées aux principes de 'Jubb, juubal et jumbanti' _a « une prompte résolution de cette injustice qui a trop duré, pour le bien-être de ces travailleurs pour des raisons de justice sociale et une stabilité dans le système de santé qui se veut résilient et performant dans l'éthique, la justice et l’équité, mais aussi revoir de l'âge de la retraite à 65 ans et la revalorisation des salaires et du régime indemnitaires », a-t-il conclu .