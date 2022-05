Revue annuelle conjointe : Abdoulaye Diouf Sarr décrit un système de santé performant

Le système de santé sénégalais a été résilient. Cela malgré le contexte extrêmement difficile de deux années de Covid selon le Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr a présidé la revue annuelle conjointe (RAC) 2022 du Plan National de Développement Sanitaire. Elle est consacrée au bilan des réalisations de l'année 2021 dans un contexte fortement marqué par la poursuite de la riposte contre la pandémie de Covid-19. La RAC constitue un cadre privilégié d'échanges et de mesure de la performance. « Les performances sont au rendez-vous. Nous pouvons apprécier le niveau de performance à 70%. Elles sont poussées par un certain nombre d’axes. Dans le cadre des ressources humaines, un travail remarquable a été fait au niveau de toute la pyramide sanitaire du poste de santé jusqu’au centre de santé en passant par l’hôpital. Sur la fourchette 2019-2021, un effort essentiel a été fait d’abord plus de 1400 personnels de santé ont été recrutés dans le cadre de la fonction publique. Il y a aussi un recrutement spécial de 1500 autres personnes » a noté le ministre.





Au niveau des infrastructures, la carte sanitaire s’est énormément améliorée, dit-il : « il y a 4 hôpitaux modernes qui ont été réalisés sur 2 ans, nous avons réalisé 4 centres de dialyse pour une bonne prise en charge de la pathologie rénale. 11 régions sur 14 sont déjà dotées d’appareils de mammographie sans compter l’effort essentiel qui a été fait dans la radiothérapie entre autres réalisations. Sur le médicament, il y’a la réforme majeure que nous avons impulsée avec la création de l’agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique qui va permettre d’arriver à un niveau de maturité pour installer notre pays dans une souveraineté sanitaire et pharmaceutique ».