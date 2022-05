Revue annuelle conjointe : Quand les acteurs de la santé se remettent en cause...

"il faut saluer les efforts du gouvernement parce que pour la première fois dans l'histoire de la santé un gouvernement a accepté de mettre au minimum 90 000 francs de plus au niveau des salaires pendant les négociations". C'est l'avis de Souleymane Joe Mané, président de la Fédération des syndicats des travailleurs de la santé. Il s'est exprimé pendant la ce vendredi à Dakar. A l'en croire, il y a cependant des points qui ne sont pas réglés parce qu' "il faut le dire d'autres ministères sont impliqués".







Sur le problème de Louga, le syndicaliste affirme qu'ils resteront dans le combat et leurs camarades ne seront pas les agneaux du sacrifice. Seulement, précise-t-il: "Il faut qu'on se remette en cause parce que les populations seront plus exigeantes. Il y aura davantage des procès. Personne d'entre nous n'aurait accepter que sa femme aille mourir à l'hôpital. Ce qui s'est passé à Kaolack est grave. Il n 'y a certes pas de morts sans la volonté de Dieu mais, il y a des comportements qu'on doit changer."





Autre point soulevé par Joe Mané, la problématique du secteur privé de la santé. Selon lui, le gouvernement doit avoir un regard sur ce secteur." On ne peut pas avoir des structures privées qui fonctionnent en dehors du système de santé. Il faut une harmonisation même du point de vue du personnel. On ne peut pas y mettre n'importe quel personnel. Le ministre de la Santé doit avoir un œil sur ce secteur. Il s'agit de la vie des Sénégalais. Les gens cherchent de l'argent à tout bout de champ et recrutent n'importe comment" dit-il. Allant plus loin il signifie que: " Quand dans un débat on a dit au ministre de la Santé que des infirmières qui entrent en bloc sont payés à 35 000 F, il a répondu que cela n'existait pas.Mais cela existe dans le privé dans ce secteur c'est de l'esclavagisme au temps moderne".





Pour ce qui le concerne, Mballo Dia Thiam a expliqué que tout n'est pas encore réglé parce qu'il y a un problème de sectoriel avec le ministère des Finances et celui des Collectivités locales. Il y a des avantages substantiels jamais égalés qui sont certes notés mais il faudra revoir la problématique des agents de l'hygiène mais également la question de la hiérarchisation.