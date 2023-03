Richard Toll : Un tiers des cas de tuberculose portés disparus en 2022

La Journée mondiale de la tuberculose (JMT) a été célébrée ce 24 mars au district sanitaire de Richard Toll. La pathologie reste une épidémie dans une grande partie du monde, particulièrement dans les pays en développement.

En 2022, le district sanitaire de Richard Toll, malgré les performances thérapeutiques, s’est distingué par un nombre élevé de cas incidents manquant à la détection de tuberculose. Environ un tiers des cas non retrouvés et la proportion de décès élevée à 3 %, selon le préfet du département de Dagana qui a représenté le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Selon lui, les comorbidités associées comme l’infection à VIH et les formes pharmacorésistantes de la maladie compliquent la lutte. D'ailleurs, Abdoulaye Diop, représentant des relais communautaires, parlant de l'action dans la synergie, affirme qu'au moins six organisations communautaires de base ont effectué 680 visites à domicile, 60 causeries, 60 cas positifs qui suivent leur traitement et ont orienté plusieurs personnes dont les résultats ont été négatifs.

Monsieur Diop invite l'État et les organisations non gouvernementales à un accompagnement pour plus de moyens dans leurs déplacements. "Il nous arrive de payer le transport des malades pour qu'ils puissent suivre leur traitement", dit-il.

La tuberculose est une maladie transmissible qui figure parmi les grandes causes de mauvaise santé. Elle constitue la première cause de décès imputable à un agent infectieux unique, devant le VIH/sida et avant la Covid-19. Selon l’OMS, dans son rapport de 2022, une personne est infectée toutes les trois secondes et une autre en meurt toutes les 20 secondes dans le monde.

Au Sénégal, avec une incidence à 113/100 000 personnes, près de 20 000 cas sont attendus dans l’année, dont les 82 % sont retrouvés dans six régions (Dakar, Thiès, Diourbel, 680, Ziguinchor, Saint-Louis).

Le préfet invite alors à une synergie d’actions collectives. "Il est possible de mettre fin à ce fléau d'ici 2030 et ainsi atteindre les objectifs de développement durable. Tout acteur compte : les décideurs, le personnel de santé publique comme privée, la société civile, les communautés, particulièrement les personnes vulnérables, les personnes touchées par la maladie.

S’agissant de Saint-Louis, deux districts ont une portée extrêmement importante pour la tuberculose. D’ailleurs, le tiers des cas recherchés dans le dépistage sont retrouvés souvent au niveau du district de Richard Toll où le taux est encore élevé.

Le médecin-chef de la région de Saint-Louis, Docteur Seynabou Ndiaye, souligne que le choix de Richard Toll est une manière d’encourager la communauté à continuer les efforts de lutte dont le thème de cette année est "Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose".

Le Dr Ndiaye parle d’un taux de détection très élevé. ‘’Nous avons un taux de détection qui est extrêmement élevé au niveau de la région, au-delà de la moyenne nationale qui est de 72 %. Nous, nous sommes aujourd'hui à 75 %, mais il faut dire que c'est pour ça aussi que nous avons un succès thérapeutique autour de 98 %".

Le médecin-chef de région mise donc sur la lutte inclusive avec comme pied d’appui du levier la communauté.