Riposte au Covid-19 : La Directrice de la Santé répond à Dr Thior

Dr Moussa Thior, ex coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme a fustigé les stratégies de l'Etat pour lutter contre le Covid-19. L'ancien consultant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2011 à 2018 a exclu le confinement, demandant aux autorités de "laisser le virus circuler." Il regrette la psychose installée autour de la transmission communautaire.Invitée de l'émission de Grand Jury de la RFM, de ce dimanche, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye lui porte la réplique. "Nous utilisons "sa" stratégie dans le cadre de la lutte des épidémes comme la rougeole. D'autres pays ont utilisé cette stratégie, mais ils ont échoué et ils sont revenus à leur pas de charge", a martelé la Directrice de la santé. Elle rappelle à Thior que "le Sénégal a sa stratégie et celle-ci a été validée".Elle rembobine: "Certaines caractéritisques de la maladie à coronavirus sont encore inconnus. Nous avons des cas de recontaminations, c'est à dire, nous avons des patients guéris qui ont rechuté. Nous en avons problablement trois ou quatre patients guéris qui ont recontracté le virus", a-t-elle révélé. Avant d'ajouter: "On connait le coronavirus, mais on ne connait pas l'agent pathogène".Dr Marie Khémèsse Ngom Ndiaye a également réagi sur l'évolution de l’épidémie de coronavirus au Sénégal. Elle prévoit ainsi un pic épidémique d'ici la semaine prochaine. "On ne sait pas si la redescente sera rapide, mais nous sommes dans une phase ascendante. Nous atteindrons peut-être le pic dans une semaine", a-t-elle dit. Non sans préciser que l'épidémie peut durer un an.