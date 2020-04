RIPOSTE AU COVID-19 : LE SÉNÉGAL SE PENCHE SUR L’ARTEMISIA

L’annonce est faite par le Pr Yerim Mbagnick Diop, le Directeur de la pharmacie et du médicament, dans Le Quotidien. Il s’agit de la réunion est convoquée, ce jeudi, 30 avril, sur le protocole d’utilisation de l’artemisia mis au point par Madagascar. Sur la base de la commande du Président Macky Sall, les techniciens envisagent d’encadrer l’utilisation de ce médicament qui aurait permis à Madagascar de soigner ses malades atteints de coronavirus.







«On réunira le comité des experts du médicament qui va se prononcer sur les voies et moyens d’encadrements éthique et scientifique, technique et réglementaire sur l’utilisation de l’artemisia », a expliqué Pr Yerim Mbagnick Diop. Le Directeur de la pharmacie et du médicament a aussi demandé aux populations de se méfier des tisanes vendues dans la rue comme complément alimentaire. Et d’avertir : «Nous mettrons de l’ordre dans tout cela».