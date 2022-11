Riposte aux épidémies émergentes : Une dimension anthropologique incarnée par six pays africains

Les épidémies sont de plus en plus fréquentes et globalisées. Les dimensions sociales, politiques et culturelles conditionnent les émergences et déterminent l'efficacité des réponses médico-techniques telles que la vaccination. Or, ces aspects sont trop peu pris en compte, en partie du fait des difficultés d'accès aux connaissances en sciences sociales. Le risque d’épidémies émergentes est accru. On a connu l’épidémie du VIH, ensuite Ebola et récemment l’épidémie de la Covid-19.





Le docteur Karim Diop est le secrétaire général du Centre régional de recherche de la prise en charge clinique de Fann (CRCF). Pour lui, ‘’la formation est extrêmement importante pour la ressource humaine. Surtout sur un domaine particulier qui est l'anthropologie. C'est un réceptacle d'expériences communes de plusieurs pays pour voir comment on peut développer des ressources dans la réponse aux épidémies. Pendant la pandémie de Covid-19, il a été, à un moment donné, proposé une stratégie basée sur la vaccination. Aujourd'hui encore, des personnes ne sont pas vaccinées. Les anthropologues vont trouver des réponses à cette réticence. Ils ont la capacité d'identifier les éléments qui sont à l'origine du refus et de proposer des solutions".





Gouverner, c'est prévoir. C'est important de prendre les devants, dit-il. Il faut donc capitaliser les expériences des différentes épidémies pour se préparer à la riposte. Pour ce faire, il faut travailler à réfléchir sur des éléments de compréhension de la réponse aux épidémies, selon le docteur Khoudia Sow, médecin et anthropologue chercheur au niveau du Centre régional de recherche de la prise en charge clinique de Fann (CRCF).





Ces questions pour mieux comprendre une épidémie





Quelles sont les principales questions qui peuvent se poser sur les épidémies émergentes ? Quel est le cadre général de la réponse aux épidémies ? Qu’est-ce que c’est une épidémie ? Quels sont les risques infectieux ? Quels sont les rapports des gens de la société ? Comment vont-ils interpréter ce risque ? Comment vont-ils se comporter ? Autant de questions qui intéressent les anthropologues des pays africains qui ont réfléchi sur une liste de modules pour ensemble donner des outils qui permettent de comprendre les épidémies.





Ces outils sont élaborés avec les partenaires dans un ouvrage qui est un manuel qui capitalise un travail scientifique qui a été fait par le Réseau des anthropologues d’épidémies émergentes (RAEE). L’entité est un ensemble de chercheurs, d’anthropologues des pays du Nord et du Sud qui se sont mis ensemble pour réfléchir et apporter un certain nombre d’outils pour la compréhension des épidémies. Cela, sous la houlette des docteurs Alice Desclaux, Anthony Billaud et Khoudia Sow.





L’Afrique engage une lutte commune





Le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée s’approprient ces outils, dans le cadre d’une formation à Dakar. Ces représentants de leur pays vont rentrer chez eux et offrir un cadre commun de réflexion et d’outils pour que ces principes d’épidémies émergentes soient enseignés, mais aussi pour leur permettre d’être des acteurs de la réponse.





«On parle souvent de réponse communautaire. Nous avons des acteurs communautaires pour voir comment eux aussi ils vont pouvoir la transmettre aux populations qui font face à des risques d'épidémie. Pendant la Covid, il y a eu la réaction des populations qui ont été parfois difficiles. Parce qu’il y avait une incompréhension de la situation», dit le Dr Sow.





Co-construction, le maître mot





Alice Desclaux, médecin et professeure d'anthropologie à l'Institut de recherche pour le développement, note que le Sénégal est leader avec le Centre de recherche régional et il a fallu réunir toute l'expertise pour travailler en commun sur les sujets qui tournent autour des pandémies émergentes.





«Les pays réfléchissent chacun à une stratégie de réponse et les anthropologues étudient comment les questions sont traitées différemment», dit-elle.





À l’en croire, il s'agit, en tant qu'anthropologue, de voir comment, à travers ces différences dans la pratique, une épidémie est complexe. Il faut des médecins, des épidémiologistes, des anthropologues, des professionnels de santé publique. Donc, la co-construction est le maître mot. Il s'agit de réfléchir les uns avec les autres.