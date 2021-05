Riposte contre la Covid-19 : Cité en exemple, le Sénégal encaisse 709 milliards Fcfa

Cité en exemple dans la riposte contre la Covid-19, notre pays bénéficie de financements conséquents pour faire face à la pandémie.



L’État du Sénégal a ainsi récolté 709 milliards Fcfa sous forme de prêts et d’appuis.



Dans le détail, relate L’Observateur, la Banque mondiale (BM) a accordé 120 millions de dollars (plus de 64 milliards Cfa).



La BM va consentir plus de 32 autres milliards Fcfa pour la vaccination anti-Covid.



Le Fonds monétaire international (FMI) a consenti 263 milliards Fcfa avant d’accorder 350 milliards Fcfa pour sa contribution à la lutte contre le coronavirus.