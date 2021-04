Riposte contre la Covid au Sénégal: Le Sneips et la Sfcg misent sur l’engagement communautaire

Avec la pandémie de Covid-19, le monde fait face à une crise à la fois économique et sanitaire. En sortir nécessite d'agir en synergie et à tous les niveaux de la société. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l’information pour la santé (Sneips) a décidé de piloter une stratégie de riposte avec l'appui de l'Organisation internationale spécialisée sur la consolidation de la paix (Search For Common Ground-Sfcg, en Anglais) par la fondation Bill & Melinda Gates.





Le Sneips et l'organisation Sfcg ont en effet signé, ce mercredi, une convention dont la cérémonie s’est déroulée dans un hôtel de la place, en présence d’Alphonse Thiaw, Directeur de cabinet et représentant du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, des autorités administratives et médicales du pays.





« Pour renforcer les capacités des acteurs de la santé en matière de communication sur les risques et d'engagement communautaire (Crec), les deux entités ont prévu 85 millions de francs CFA pour l’aboutissement de ce projet », a souligné le directeur du Sneips, Dr Ousmane Guèye.





Préoccupés par l'inefficacité des activités identifiées après une concertation avec des parties prenantes, les signataires comptent «soutenir la cohésion sociale et une meilleure collaboration entre autorités sanitaires et la population dans la gestion des crises sanitaires, promouvoir la campagne de vaccination et les mesures de protection individuelle mais également assurer la diffusion de l'information juste sur la vaccination pour faire adhérer la population à cette action de riposte », a-t-il ajouté.





D'ailleurs, ils souhaitent entamer leur plan d'action dans les régions de Diourbel et de Kaolack. Car, selon Alphonse Thiaw, « c’est deux régions, en termes d'expérience et d'engagement communautaire, ont montré d'excellents résultats ».