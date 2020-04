Riposte contre le Covid-19 : Macky Sall affûte ses armes

Le coronavirus étend ses tentacules au Sénégal. Toutefois, les autorités ont mis sur pied un « bon » plan de prévention et de riposte. Une bataille sanitaire. Ainsi, le Président de la République, Macky Sall veut en finir avec cette épidémie, au plus vite.Dans cette perspective, il a « informé le Conseil avoir eu une séance de travail en visioconférence le jeudi 09 avril 2020, avec des universitaires et spécialistes de la Santé afin de renforcer davantage la riposte et de préparer l'après Covid-19 pour notre système de santé », a-t-on indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 avril.Il a, à cet égard, poursuit le document, « magnifié les compétences de nos ressources humaines nationales en matière de santé publique et réitéré les félicitations et encouragements de la nation aux personnels concernés, tout en les invitant à participer activement à la mise en œuvre du Grand Plan National d'Investissement quinquennal, dont la finalisation est prévue en fin avril 2020 ».Concernant la maîtrise de la pandémie du coronavirus et du plan national d'investissement dans le secteur de la santé, Macky Sall a « demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec les ministres concernés de renforcer davantage les dispositifs de prévention, de veille et d'alerte précoce au niveau des structures sanitaires et des lieux publics, au regard du développement de la transmission communautaire ».